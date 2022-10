Why Sun Is Cold In Winter: सर्दियों की धूप नरम क्यों होती है? क्या कहता है विज्ञान

Why Is Winter Sunlight Less Intense: आपने कई बार नोटिस किया होगा कि सर्दियों की धूप नरम होती है. क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है. आइए इसके पीछे का वैज्ञानिक करण जानते हैं.