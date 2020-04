आज ही के दिन Arsenal Football Club के कोच ने टीम से 22 साल पुराना नाता तोड़ा था, जानिए कौन हैं वो

नई दिल्ली: एक वक्त था जब आर्सेन वेंजर (Arsene Wenger) और आर्सेनल फुटबॉल क्लब (Arsenal) को 'दो जिस्म एक जान' कहा जाता था. टीम में वेंजर की मौजूदगी ही कामयाबी का ठप्पा हुआ करती थी. वो इस फुटबॉल क्लब से साल 1996 में जुड़े थे, उन्हें इस टीम का कोच बनाया गया था. उनके कार्यकाल में आर्सेनल ने 3 इंग्लिश प्रीमियर लीग ट्रॉफी, 7 एफए कप, 7 कम्यूनिटी शील्ड जीती थी. आर्सेनल टीम को गनर्स भी कहा जाता था. एक वक्त था जब इस गनर्स को हरा पाना बेहद मुश्किल होता था. वेंजर को कई दफा बेस्ट कोच का भी अवॉर्ड मिल चुका है.

कहते हैं कि हर बुलंदी के बाद फिर ढलान आती है, आर्सेन वेंजर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनकी टीम लगातार पिछड़ने लगी, सीजन दर सीजन गनर्स का ग्राफ नीचे जाने लगा. आर्सेनल के फैंस वेंजर को लेकर बगावती तेवर दिखाने लगे, उनको लेकर हर दिन विरोध बढ़ने लगा. 20 अप्रैल 2018 को आर्सेन वेंजर ने ऐलान किया कि वो सीजन के बाद अब इस क्लब से जुदा हो जाएंगे. 22 साल का साथ पलभर में छूट गया. उन्होंने क्लब के खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट को शुक्रिया अदा किया और इतने लंबे वक्त तक टीम से जुड़े रहने पर आभार व्यक्त किया.

