हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय शेरनियों की दहाड़, थाईलैंड को 13-0 से रौंदा

डोंगहे: ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर (Gurjit Kaur) के 5 गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को यहां एशियन चैंपियंस ट्राफी के अपने पहले मैच में थाईलैंड को 5-0 से करारी शिकस्त दी. गुरजीत ने मैच के दूसरे मिनट में ही पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला जबकि वंदना कटारिया ने पांच मिनट बाद दूसरा गोल दाग दिया।

पहला क्वार्टर खत्म होने तक लिलिमा मिंज ने 14वें मिनट में भारत के लिए तीसरा गोल कर दिया जबकि गुरजीत कौर (Gurjit Kaur) और ज्योति ने 14वें और 15वें मिनट में पेनल्टी कार्नर पर गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया.

भारत ने दूसरे क्वार्टर में भी दबदबा बनाये रखा. इंटरनेशनल हॉकी में डेब्यू कर रही राजविंदर कौर ने 16वें मिनट में मैदानी गोल किया तो गुरजीत ने 24वें मिनट में अपना तीसरा गोल दागा. इसके तुरंत बाद लिलिमा ने पेनल्टी कार्नर को गोल में बदला. गुरजीत ने 25वें मिनट में एक और गोल किया जिससे भारत हाफ टाइम तक 9-0 से आगे था.

