Tokyo Paralympics: Bhavina Patel ने रच दिया इतिहास, पैरालम्पिक में भारत के लिए मेडल किया पक्का

टोक्यो: टोक्यो में चल रहे पैरालम्पिक ओलंपिक में भारत की भाविना पटेल (Bhavina Patel) ने कमाल कर दिया. भाविना ने महिला टेबल टेनिस एकल क्लास 4 के सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही देश के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया.

अहमदाबाद की 34 वर्षीय भाविना (Bhavina Patel) ने 2016 रियो पैरालम्पिक की स्वर्ण पदक विजेता सर्बिया की बोरिसलावा पेरिच रांकोविच को सीधे गेमों में 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. भाविना ने 19 मिनट तक चले मुकाबले में रांकोविच को 11-5,11-6, 11-7 से हराया.

भाविना पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालम्पिक खेलों के सेमीफाइनल में जगह बनाई है. सेमीफाइनल में भाविना का सामना शनिवार को चीन की झांग मिआ से होगा.

A stellar match @BhavinaPatel6!! Not only have you made history by becoming 1st woman to reach @Paralympics semifinal, you did this at your maiden Games defeating an experienced #Paralympics medalist & World no. 2!! Keep this momentum going #Praise4Para https://t.co/YlFVxQhSSw

— Paralympic India #Praise4Para (@ParalympicIndia) August 27, 2021