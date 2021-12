इस प्लेयर ने की बेहद शर्मनाक हरकत, अपने करोड़पति माता-पिता को मारी गोली

नई दिल्ली: अमेरिका के बॉडीबिल्डर (Bodybuilder) डीनो टोमासेटी (Dino Tomasseti) ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिससे सुनकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो गए. उसने कथित तौर पर अपने करोड़पति माता पिता को गोली मार दी.

बॉडीबिल्डर ने किया माता-पिता पर हमला

29 साल के बॉडीबिल्डर (Bodybuilder) डीनो टोमासेटी (Dino Tomasseti) ने क्रिसमस (Christmas) की सुबह अपने 65 साल के पिता रोक्को टोमासेटी (Rocco Tomasseti) और मां विनसेटा मारसिकानो टोमासेटी (Vinceta Marsicano-Tomassetti) पर गोली चला दी.

पुलिस ने किया बॉडीबिल्डर को गिरफ्तार

आरोपी बॉडीबिल्डर डीनो टोमासेटी (Dino Tomasseti) को क्रिसमस (Christmas) की रात न्यू जर्सी (New Jersey) से गिरफ्तार किया गया अब उसे नसाउ काउंटी (Nassau County) से न्यूयॉर्क (New York) प्रत्यर्पित किया जाएगा.

बुरी तरह घायल हुए दंपति

डीनो टोमासेटी (Dino Tomasseti) के पिता रोक्को टोमासेटी (Rocco Tomasseti) और मां विनसेटा मारसिकानो टोमासेटी (Vinceta Marsicano-Tomassetti) गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन राहत की बात ये रही कि इन दोनों की जान बच गई.



डीनो के पैरेंट्स की सेहत पर नजर

काउंटी के लीगस सिस्टम की वजह से डीनो टोमासेटी (Dino Tomasseti) को 'फ्यूगिटिव फ्रॉम जस्टिस' (Fugitive from Justice) का केस लगाया गया है. भविष्य में उसके परैंट्स की सेहत को देखते हुए और धराएं लगाई जा सकती हैं.

शहर के नामी रईस फैमली से ताल्लुक

इस बॉडीबिल्डर (Bodybuilder) का फैमिली बिजनेस स्वर्गीय डीनो टोमासेटी सीनियर (Dino Tomasseti Sr.) संभालते थे जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी (New York City) में कई बेहतरीन इमारतें बनाई हैं. जिसमें ग्राउंड जीरो (Ground Zero) के पास गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs), बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) का हेडक्वार्टर शामिल हैं. उनकी कंपनी ने फ्रीडम टावर (Freedom Tower) के निर्माण में कंक्रीट भी सप्लाई की थी

गोली मारी की वजह क्या है?

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने गोली मारने के पीछे डीनो टोमासेटी (Dino Tomasseti) के इरादे का खुलासा नहीं किया है. घायल रोक्को टोमासेटी (Rocco Tomasseti) और उनकी पत्नी विनसेटा मारसिकानो टोमासेटी (Vinceta Marsicano-Tomassetti) के जख्मों की सर्जरी की गई है. बॉडीबिल्डर के पिता की हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है.



घायल दंपति के पड़ोसियों को लगा सदमा

एक स्थानीय निवासी ने घायल दंपति के बारे में कहा, 'वो बेहतरीन इंसान हैं, मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया. आप इससे बेहतर पड़ोसियों की उम्मीद नहीं कर सकते. वो कभी परेशान नहीं करते थे, अपना घर खूबसूरत रखते थे. मैं उनकी हालत को लेकर बुरा महसूस कर रहा हू. उम्मीद करता हूं कि वो सेहतमंद हो जाएं.'