US Open 2022: 19 साल की उम्र में ये खिलाड़ी बन सकता है वर्ल्ड नंबर-1, बस करना होगा एक काम

Alcaraz vs Ruud, US Open-2022 Men's final: स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पांच सेट तक चले कड़े मुकाबले में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को हराकर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट (US Open) के पुरुष सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली. अब 19 साल के इस खिलाड़ी का सामना नॉर्वे के कैस्पर रूड से होगा. टियाफो ने कई सहज गलतियां की जिसका तीसरी वरीयता प्राप्त अल्काराज ने पूरा फायदा उठाया और फ्लशिंग मीडोज में शुक्रवार की रात को 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3 से जीत दर्ज करके पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया.

जो जीता, बनेगा नंबर-1

इस जीत से अल्काराज 19 वर्ष की उम्र में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बनने की राह पर हैं. इसके लिए अब उन्हें कैस्पर रूड को और हराना होगा. अल्काराज को फाइनल में नॉर्वे के 5वीं वरीयता प्राप्त रूड की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो खुद खिताब जीतने पर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे. दुनिया में 7वें नंबर के रूड ने पहले सेट में 55 शॉट तक चला पॉइंट जीतकर अपनी लय बरकरार रखी और सेमीफाइनल में रूस के करेन खाचानोव को 7-6 (5), 6-2, 5-7, 6-2 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई.

दूसरी बार ग्रैंडस्लैम के फाइनल में रूड

नॉर्वे के 23 साल के टेनिस खिलाड़ी कैस्पर रूड ने वर्ष में दूसरी बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया. वह जून में फ्रेंच ओपन के फाइनल में राफेल नडाल से हार गए थे. रूड ने कहा, ‘रोला गैरां के बाद मैं वास्तव में बहुत खुश था लेकिन साथ ही यह भी सोच रहा था कि यह मेरे कैरियर का एकमात्र ग्रैंड स्लैम फाइनल भी हो सकता है.’

यूएस ओपन में मिलेगा नया चैंपियन

कार्लोस अल्काराज को क्वार्टर फाइनल में भी पांच सेट तक जूझना पड़ा था लेकिन उनमें थकान के कोई लक्षण नहीं थे. उन्होंने टियाफो के खिलाफ महत्वपूर्ण अवसरों पर अंक बटोरे और अमेरिकी दर्शकों को निराश किया. उन्होंने बाद में कहा, ‘आपको कोर्ट पर अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है. फ्रांसिस ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी.’ यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले चारों खिलाड़ी पहली बार इस टूर्नामेंट में इस मुकाम पर पहुंचे थे. इसका मतलब है कि अमेरिकी ओपन में इस बार पुरुष सिंगल्स में नया चैंपियन सामने आएगा.

