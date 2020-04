कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए IOA ने दिखाई दरियादिली, इतनी बड़ी राशि दान की

नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री राहत कोष में 71,14,002 रुपये का योगदान दिया है. आईओए ने साथ ही सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों, राज्य ओलंपिक संघों और अन्य महासंघों तथा निकायों का भी आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन और योगदान दिया है.

The Indian Olympic Association is deeply grateful to its member National Sports Federations and State Olympic Associations and all who have extended their support towards the cause of our nation’s fight in these challenging times!#ThankYou #TogetherWeRise #TeamIndia pic.twitter.com/ymtf3sK2qw

— NOC India (@WeAreTeamIndia) April 2, 2020