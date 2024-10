Video: 1 बॉल में 10 रन! साउथ अफ्रीका-बांग्लादेश टेस्ट मैच में अजीब ड्रामा, कैसे हुआ ये चमत्कार?

South Africa vs Bangladesh Test Match: क्रिकेट में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं. ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया चटगांव में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान देखने को मिला. बांग्लादेश की पहली ही ओवर में ऐसा हुआ कि बिना किसी बल्लेबाज के बल्ले से गेंद के छूए जाने पर उनके स्कोरबोर्ड पर 10 रन दर्ज हो गए. इसे देखकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हो हो गए. सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो गया.

रबाडा की नो बॉल पर 5 रन

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने ओवर की शुरुआत की. पहली गेंद उन्होंने अच्छी लाइन और लेंथ पर डाली, जिसे शादमन इस्लाम ने छोड़ दिया. दूसरी गेंद पर रबाडा ने नो-बॉल फेंका, जो लेग साइड वाइड गई. विकेटकीपर काइल वेरेयेन ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री की ओर चली गई. इस तरह सिर्फ एक गेंद पर बांग्लादेश के खाते में पांच रन आ गए.

ये भी पढ़ें: W, W, W, W, W, W...ऑस्ट्रेलिया के अनजान बॉलर ने भारत को दिया सदमा, दिवाली पर फुस्स पटाखा साबित हुए बल्लेबाज

साउथ अफ्रीका पर लगा जुर्माना

रबाडा के ओवर से पहले भी एक अजीब घटना हुई थी. साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज सेनुरान मुथुसामी ने पहली पारी में बार-बार पिच पर दौड़ लगाई थी, जिससे आईसीसी के पिच संरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ था. इसके लिए साउथ अफ्रीका पर पांच रन का पेनल्टी लगाया गया था. इस पेनल्टी के कारण बांग्लादेश ने बिना एक भी गेंद खेले 5 रन से शुरुआत की. इसके बाद रबाडा की नो-बॉल के साथ ये रन बढ़कर 10 हो गए. इस तरह बांग्लादेश की पहली पारी में 1 गेंद पर 10 रन हो गए.

10 runs after 1 delivery without bat hitting ball: Have you ever seen this before?! #ICYMI: South Africa were penalised 5 runs earlier for Muthuswamy running straight down the pitch, making Bangladesh start their innings at 5/0.#BANvSAonFanCode pic.twitter.com/nAHFUQBXyK

— FanCode (@FanCode) October 30, 2024