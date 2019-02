25 फरवरी का इतिहास: ऑस्ट्रेलिया के चमत्कारिक बल्लेबाज का निधन

नई दिल्ली: क्रिकेट में जब भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की बात होती है तो बेसाख्ता डॉन ब्रैडमैन का नाम लिया जाता है. ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज के रिकॉर्ड का पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे लांघने में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को कई बरस लगे. हालांकि उनके कुछ रिकॉर्ड आज भी अटूट बने हुए हैं. 25 फरवरी 2001 को 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाले सर डोनाल्ड जार्ज ब्रैडमैन ने टेस्ट क्रिकेट में 99.94 की औसत से 6,996 रन बनाए. उनके इस औसत को आज तक कोई बल्लेबाज छू भी नहीं पाया है.

ब्रैडमैन के कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो उन्होंने 1928 से 1948 के बीच इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैचों में: हर पारी में 100 रन बनाते हुए: कुल 19 शतक बनाए. 1930 में इंग्लैंड के अपने पहले दौरे में उन्होंने 334 रन के व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बनाया. यह रिकॉर्ड बाद में तोड़ दिया गया, लेकिन उस समय एक पारी में तिहरा शतक जमाना सपने जैसा था. उन्होंने 1934 में भी इंग्लैंड के खिलाफ 304 रन बनाकर इस कारनामे को एक बार फिर अंजाम दिया था.

#OnThisDay in 2001, the cricketing world mourned the death of a legend.

Sir Don Bradman passed away at the age of 92. pic.twitter.com/yKyIxa8GHv

— ICC (@ICC) February 25, 2019