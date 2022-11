Team India: इस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने की कहानी पर पसीजा पूर्व भारतीय क्रिकेटर का दिल, बोले- ये तो उदाहरण...

Aakash Chopra on Venkatesh Iyer: टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अकसर अपनी बात खुलकर सभी के सामने रखते हैं. वह वीडियो भी शेयर करते हैं जिसमें मैच और खिलाड़ियों को लेकर बात होती है. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसे खिलाड़ी की बात की जिसे टीम इंडिया में मौका तो मिला लेकिन फिर बिना किसी वजह के उसे बाहर कर दिया गया. आकाश ने इसे लेकर ट्वीट किए.

वेंकटेश अय्यर का जिक्र

आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर वेंकटेश अय्यर की कहानी का जिक्र किया है. मध्यप्रदेश के रहने वाले 27 साल के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को टीम इंडिया में मौका मिला लेकिन वह अचानक टीम से ड्रॉप कर दिए गए. इसी को लेकर आकाश चोपड़ा ने ट्वीट किया, 'आईपीएल के प्रदर्शन को देखकर खिलाड़ी चुनने का एक उदाहरण, पहले चुना और फिर उससे अलग भूमिका निभाने को कहा. फिर आईपीएल में ही फेल (दूसरी भूमिका निभाने के चलते) होने के बाद टीम से पूरी तरह ड्रॉप कर दिया गया. वेंकटेश अय्यर से मिलिए. केकेआर के लिए ओपनिंग की. फिनिशर के तौर पर चुना गया और फिर ड्रॉप.'

'यह कैसे उचित है?'

45 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एक और ट्वीट में लिखा, 'साथ ही भारतीय चयनकर्ताओं को आईपीएल के परफॉर्मर को चुनने के संबंध में निर्णय लेना होगा. ये सभी टॉप-3 में बल्लेबाजी करते हैं लेकिन भारत के लिए हम चाहते हैं कि वे अलग भूमिका निभाएं. यह कैसे उचित है?'

An example of picking players based on IPL performances & then asking them to perform a different role…and then drop them completely after failing in the IPL (while playing a different role). Meet Ventakesh Iyer. Opened for KKR. Got picked as a finisher…and then dropped!!!

