Asia Cup: अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तान के लोगों को पीटा, हार के बाद जमकर मचाई तोड़-फोड़

Asia Cup: पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ‘सुपर फोर’ मैच में बुधवार को अफगानिस्तान को एक विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया. इस मैच के आखिरी ओवरों में बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिला जहां खिलाड़ी तक एक दूसरे से मैदान पर भिड़ गए. इतना ही नहीं इस मैच के खत्म होने के बाद स्टैंड्स में भी बवाल मच गया. इस हार के बाद अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तान के फैंस के साथ भी मारपीट कर दी.

अफगानिस्तान के फैंस का बवाल

ये मैच आखिर तक रोमांचक अंदाज में खत्म हुआ. खिलाड़ियों से लेकर फैंस तक इस मैच में अपना आपा खो बैठे. इस मैच के बाद स्टैंड्स से एक वीडियो वायरल हो गया, जहां देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान के फैंस तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे. ये लोग कुर्सियों को उठाकर फेंक रहे हैं. इसके अलावा मैदान के बाहर बैठे पाकिस्तानी फैंस के ऊपर भी अफगानिस्तान के लोगों ने हमला बोल दिया और उनके ऊपर भी जमकर कुर्सियां चलाईं.

Pakistani cricket fans beaten to a pulp by Afghan cricket fans triggered by Pakistani batsman Asif Ali’s attempt to physically assault Afghan bowler Fareed Ahmad who took his wicket during the #PAKvAFG Asia Cup match. pic.twitter.com/A3tt45Xwzm

— Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) September 7, 2022