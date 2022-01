विराट कोहली के बाद इस स्टार क्रिकेटर की कप्तानी पर खतरा, कबाड़ा परफॉरमेंस बनेगी वजह

नई दिल्ली: विराट कोहली (Virat Kohli) ने 15 जनवरी 2022 को टीम इंडिया (Team India) की टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा दिया. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में रेड बॉल सीरीज 1-2 से हारने को इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है. 'विराट सेना' से इस टूर पर रवाना होने से पहले काफी उम्मीदें थीं जो चकनाचूर हो गईं.

विराट के बाद खतरे में इस प्लेयर की कप्तानी

विराट कोहली (Virat Kohli) के अलावा एक और स्टार टेस्ट कैप्टन हैं जिन्हें अपनी कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ सकता है, जिसकी वजह है टीम की फ्लॉप परफॉरमेंस, जी हां हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड (England) के कप्तान जो रूट (Joe Root) की जो जल्द ही अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर उन्हें हटाया जा सकता है.



रूट की कप्तानी में इंग्लैंड एशेज 4-0 से हारी

जो रूट (Joe Root) की कप्तानी में इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एशेज में 4-0 की करारी शिकस्त मिली है. कंगारुओं ने इस सीरीज में अंग्रेजों को पूरी तरह मसल डाला. जिसके बाद रूट की कैप्टनसी पर खतरा और गहरा हो गया.

भारत के खिलाफ नहीं चला इंग्लैंड का सिक्का

जो रूट (Joe Root) की कप्तानी में इंग्लैंड (England) को भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज में 1-2 के अंतर से हार मिली थी. इसके बाद भारतीय टीम जब इंग्लैंड के दौरे पर गई तो मेजबान टीम 1-2 से पीछे हो गई अब एशेज टेस्ट सीरीज में 4-0 की करारी हार के बाद इंग्लिश सेलेक्टर्स कड़ा फैसला ले सकते हैं.

खिलाड़ी के तौर पर हिट रहे रूट

जो रूट (Joe Root) पिछले 1 साल में भले ही बतौर कप्तान नाम रहे हों, लेकिन उनका खुद का प्रदर्शन वर्ल्ड क्लास रहा. उन्होंने बीते कैलेंडर ईयर में 15 टेस्ट खेले जिसमें 61.00 की औसत से कुल 1708 रन बनाए, जिसमें 228 उनका सर्वाधिक निजी स्कोर रहा. इस दौरान उन्होंने 6 शतक और 4 अर्धशतक जड़े.



तोड़ सकते थे मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन (Most Runs in a Calendar Year in Test) का रिकॉर्ड पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ (1788 रन) के नाम था जो उन्होंने साल 2006 में बनाया था, दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स हैं जिन्होंने 1976 में 1710 रन बनाए थे. 1708 रन के आंकड़े के साथ तीसरे नंबर पर जो रूट (Joe Root) हैं.

क्यों पिछड़ गई इंग्लिश टेस्ट टीम?

जो रूट (Joe Root) के इस शानदार प्रदर्शन का ज्यादा फायदा इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) को नहीं मिल पाया क्योंकि बाकी अंग्रेज खिलाड़ी रूट की तरह शानदार प्रदर्शन करने में नाकाम रहे.