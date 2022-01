पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के साथ किया कुछ ऐसा, आ गई मोईन अली-आदिल राशिद की याद

नई दिल्ली: पैट कमिंस (Pat Cummins) हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम (Australian Cricket Team) के टेस्ट कप्तान (Test Captain) बनाए गए थे, उन्होंने अपनी लीडरशिप में खेली पहली एशेज सीरीज (Ashes Series) 4-0 से जिताकर तहलका मचा दिया जिसके लिए उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी. हालांकि एक और वजह है जिसको लेकर कंगारू कैप्टन की तारीफ हो रही है.

दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया (Australia) की टीम जब एशेज (Ashes) की जीत को सेलिब्रेट कर रही थी तब उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) अपने साथी खिलाड़ियों के साथ फोटो के लिए पोज देने नहीं आए क्योंकि वहां शैम्पेन की बोतल खुलने वाली थी.

कंगारू कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने ये देखा तो उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) को पोडियम पर बुला लिया और उन्हें भी फोटोशूट में शामिल किया. थोड़ी देर बाद जब ख्वाजा वहां से हट गए तब कैप्टन ने बाकी खिलाड़ियों के साथ शैम्पेन सेलिब्रेशन किया.

पैंट कमिंस की हो रही है तारीफ

पैट कमिंस (Pat Cummins) के इस व्यवाहर की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. 'एक यूजर ने ट्वीट में लिखा, ये देखने में भले ही छोटा गेस्चर लग रहा है लेकिन यही बात पैट कमिंस को महान बनाती है. उन्होंने इस बात को समझा कि ख्वाजा को शराब में भीगना पड़ेगा इसलिए उन्होंने सही कदम उठाया'

