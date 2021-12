समय बदलते नहीं लगती देर! जिस सीरीज में कप्तान बने Ajinkya Rahane उसी में पानी उठाने को हुए मजबूर

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम में इस वक्त बदलावों का दौर जारी है. हाल ही में रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह पर वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा टेस्ट टीम में भी अजिंक्य रहाणे की जगह रोहित को नया उपकप्तान घोषित किया गया है. रहाणे अपने करियर की सबसे खराब फॉर्म से इस वक्त गुजर रहे हैं. आलम ये है कि अब रहाणे को अपनी जगह बचा पाना भी मुश्किल हो रहा है.

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अजिंक्य रहाणे का समय इस वक्त बेहद खराब चल रहा है. रहाणे को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कप्तान बनाया गया था. ये टेस्ट ड्रॉ पर छूटा और यही से रहाणे को समय की मार भी झेलने को मिली. जी हां, इस मैच में कप्तान बनाया गया ये खिलाड़ी अगले मैच में ही ड्रॉप कर दिया जाता है. इस बात को लेकर सवाल तो खूब खड़े हुए लेकिन रहाणे की फॉर्म ने उन्हें ज्यादा बढ़ने नहीं दिया.

रहाणे को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से चोट का बहाना मारकर बाहर कर दिया गया. खबर आई कि रहाणे को हैमस्ट्रिंग में इंजरी है जिसके वजह से उन्हें मजबूरी में ड्रॉप किया गया. लेकिन इसी मैच में रहाणे खिलाड़ियों के लिए पानी और ड्रिंक्स उठाते हुए नजर आए. इस बात पर सवाल तो बनता है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी में कोई खिलाड़ी इतने आराम से चल कैसे पा रहा है. वहीं रहाणे नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए थे.

He was the captain in last match , but didn't shy away from carrying drinks , that's humble and Team Man Ajinkya Rahane for you pic.twitter.com/qMYtUTUqOX

— Harshit (@km17x) December 3, 2021