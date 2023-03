IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले फैंस के लिए बुरी खबर, खत्म हुआ इस दिग्गज का 19 साल लंबा करियर

Aleem Dar steps down from Elite Panel: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 17 मार्च से होने जा रही है. इस मैच से पहले एक दिग्गज ने बड़ा फैसला लिया है. आईसीसी के एलीट पैनल में अंपायर के रूप में अलीम डार (Aleem Dar) की लंबी यात्रा समाप्त हो गई है. 54 वर्षीय ने चार वर्ल्ड कप फाइनल सहित रिकॉर्ड 435 पुरुषों के इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने के बाद पद छोड़ दिया है.

खत्म हुआ 19 साल लंबा करियर अलीम ने अपने करियर पर विचार किया और वर्षों से अपने सहयोगियों को धन्यवाद दिया. अलीम डार (Aleem Dar) ने कहा, 'यह एक लंबी यात्रा रही है, लेकिन मैंने इसके हर हिस्से का आनंद लिया है. मुझे दुनिया भर में अंपायरिंग करने का सौभाग्य और सम्मान मिला है और मैंने जो कुछ हासिल किया है वह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जब मैंने पेशे में शुरुआत की थी. मैं आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और पैनल में अपने सहयोगियों को वर्षों से उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. मैं अपने परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सहयोग के बिना मैं इतने लंबे समय तक नहीं चल पाता. मैं एक अंपायर के रूप में खेल की सेवा जारी रखने के लिए उत्सुक हूं.' अलीम डार का शानदार करियर अलीम डार (Aleem Dar) ने किसी और की तुलना में अधिक पुरुषों के टेस्ट (144) और एकदिवसीय (222) अंपायरिंग की है और 2002 में पहली बार एलीट पैनल की स्थापना के समय पाकिस्तान के पहले अंपायर थे. वहीं, उन्होंने 2009 से शुरू करते हुए तीन बार बैक-टू-बैक वर्ष के अंपायर के लिए डेविड शेफर्ड ट्रॉफी भी जीती थी. इन अंपायर्स को मिली जगह साउथ अफ्रीका के एड्रियन होल्डस्टॉक और पाकिस्तान के अहसान रजा को अंपायरों के अमीरात आईसीसी एलीट पैनल में शामिल किया गया है. आईसीसी के महाप्रबंधक वसीम खान की अध्यक्षता वाले आईसीसी एलीट अंपायर चयन पैनल ने वार्षिक समीक्षा और चयन प्रक्रिया के दौरान अंपायरों की संख्या 11 से बढ़ाकर 12 कर दी.