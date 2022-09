Amit Mishra: '300 रुपये दे दो, गर्लफ्रेंड को घुमाना है...' अमित मिश्रा से ऑनलाइन मांगे पैसे तो क्या मिला?

Amit Mishra 500 Rs to Twitter User: सोशल मीडिया पर अकसर यूजर्स अपनी शिकायतें लिखते हैं तो कई बार अपने पसंदीदा खिलाड़ियों या शख्सियतों से अजीबोगरीब मांग करते हैं. कई बार पूरी होती हैं तो कई बार अधूरी. ऐसा ही हुआ पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा के साथ. अमित मिश्रा से ऑनलाइन एक यूजर ने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए पैसे मांग लिए. हालांकि यूपी के इस खिलाड़ी ने दिल नहीं तोड़ा और जितने पैसे मांगे, उससे भी ज्यादा दे दिए.

आखिर हुआ क्या?

दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना फिलहाल रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का हिस्सा हैं और इंडिया लीजेंड्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. रैना ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स के खिलाफ डाइव लगाकर शानदार कैच लपका. रैना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अमित मिश्रा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया. मिश्रा ने लिखा, ‘ भाई सुरेश रैना, क्या मैं आपकी टाइम मशीन उधार ले सकता हूं? आपको पुराने दिनों की तरह फील्डिंग करते हुए देखना सच में मंत्रमुग्ध करने जैसा है.’

ऑनलाइन मांगे पैसे

अमित मिश्रा के इसी ट्ववीट पर एक यूजर ने रिप्लाई में पैसे ही मांग लिए. उसने लिखा, ‘ सर 300 रुपये ट्रांसफर कर दो, गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर जाना है.’ इस ट्वीट पर एक दूसरे यूजर ने UPI मांगा. अमित मिश्रा ने फिर उस यूजर को 500 रुपये ट्रांसफर कर दिए. अमित ने इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, ‘ डन, डेट के लिए ऑल द बेस्ट.’ फिर उस यूजर ने अमित मिश्रा को धन्यवाद भी कहा.

Done, all the best for your date. https://t.co/KuH7afgnF8 pic.twitter.com/nkwZM4FM2u

— Amit Mishra (@MishiAmit) September 29, 2022