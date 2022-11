IND vs NZ: टीम इंडिया का टी20 स्टार वनडे में आते ही हुआ ढेर, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में बन गया हार का विलेन!

India vs New Zealand 1st Odi: भारत (Team India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को खराब गेंदबाजी के चलते मैच गंवाना बड़ा. इस मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बड़ा टारगेट खड़ा किया था, लेकिन गेंदबाज पूरी तरह फ्लॉप नजर आए. इस मैच में टीम इंडिया का एक खिलाड़ी कहीं ना कहीं हार का बड़ा विलेन बना. इस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में टीम के लिए काफी शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन वह वनडे में कप्तान शिखर धवन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा.

वनडे क्रिकेट में आते ही फ्लॉप हुआ ये खिलाड़ी

न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया (Team India) के लिए युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक (Umran Malik) और अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) को डेब्यू करने का मौका मिला था. अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) पिछले कुछ समय से टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी बने हुए हैं, लेकिन वह अपने वनडे डेब्यू में वैसा खेल दोहराने में नाकाम रहे.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने रहे फेल

अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) पहले वनडे में टीम इंडिया (Team India) के सबसे महंगे गेंदबाज रहे. इस मैच में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने 8.1 ओवर गेंदबाजी करते हुए 8.30 की इकॉनमी से 68 रन खर्च किए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके. अर्शदीप अपनी किफायती गेंदबाजी और शुरुआती ओवर में विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस मैच में वह ये दोनों ही काम नहीं कर सके.

टी20 क्रिकेट में अभी तक का प्रदर्शन

टीम इंडिया (Team India) के लिए अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने अभी तक 21 टी20 मैच खेले हैं. इन मैचों में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने 8.17 की इकॉनमी से रन देते हुए 33 विकेट अपने नाम किए हैं. अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) एशिया कप 2022 और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे, इन दोनों ही टूर्नामेंट में वह काफी सफल भी रहे थे.

