Australia Pull Out Of ODIs vs Afghanistan: ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मार्च 2023 में होने वाली वनडे सीरीज अब नहीं होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को इस फैसले की वजह से बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा. ये जानते हुए भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने दिलेरी दिखाई है और अफगानिस्तान की टीम के साथ कोई मैच नहीं खेलने का फैसला किया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भी अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड (Cricket Australia) ने तालिबानी सरकार के महिला विरोधी फरमान की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठी तालिबानी सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों पर कई प्रकार की पाबंदी लगा रखी है.

तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के यूनिवर्सिटी जाने और NGO में काम करने पर बैन लगा दिया है. यही नहीं, अफगानिस्तान में महिलाओं के खेल में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी है. हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने महिलाओं के शिक्षा और रोजगार , पार्क और जिम के लिए घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को इस बड़े फैसले के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार का भी समर्थन मिला है जिसके लिए क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार को शुक्रिया भी कहा है. बोर्ड ने बयान जारी कर कहा, 'इस बड़े फैसले का समर्थन करने के लिए सरकार का धन्यवाद.'

कब होनी थी सीरीज?

ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम फरवरी के महीने में भारत दौरे पर आने वाली है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के साथ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलना था. ये मैच यूएई में होने वाले थे. हालांकि, अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड द्वारा मना किए जाने के बाद यह सीरीज नहीं खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कहा, 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया में महिलाओं और पुरुषों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है. बोर्ड अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ भी बातचीत कर रहा है ताकि उनके देश में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति बेहतर हो सके.'

ऑस्ट्रेलिया को कितना घाटा होगा?

यूएई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज, आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा भी है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस सीरीज में खेलने से इनकार करने पर उसे काफी बड़े नुकसान को झेलना होगा. सीरीज नहीं खेलने की वजह से 30 अंक सीधे अफगानिस्तान के खाते में जोड़ दिए जाएंगे.

हालांकि, ऑस्ट्रेलिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस साल भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया पहले ही क्वालीफाई कर चुका है. अफगानिस्तान आईसीसी का एक मात्र ऐसा फुल टाइम मेंबर है जिसकी महिला क्रिकेट टीम नहीं है. यही कारण है कि शनिवार से शुरू हो रहे महिला टी-20 वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान की टीम नजर नहीं आएगी.

