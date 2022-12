WATCH: बाबर ये कोई तरीका नहीं है... जरा सी बात पर भड़क गए PAK कप्तान आजम, दिया 'एंग्री-लुक'

Pakistan vs New Zealand 2nd Test: पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी मेजबानी में टेस्ट सीरीज खेल रही है. सीरीज का पहला मुकाबला खराब रोशनी के कारण जल्दी स्टंप करने के बाद ड्रॉ रहा. इस मैच के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से जुड़ा है. बाबर इस वीडियो में एक पत्रकार को 'एंग्री-लुक' देते नजर आ रहे हैं.

कराची में पहला टेस्ट मैच ड्रॉ

पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच अंतिम दिन शुक्रवार को ड्रॉ समाप्त हुआ. इस मुकाबले में पाकिस्तान की पहली पारी 438 रन पर समाप्त हुई, फिर न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 612 रन बनाकर घोषित की. धुरंधर केन विलियमसन 200 रन बनाकर नाबाद लौटे. मेजबानों ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 311 रन बनाकर घोषित की जिससे न्यूजीलैंड को जीत के लिए 138 रन का लक्ष्य मिला. न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 7.3 ओवर बाद ही मैच खराब रोशनी के चलते रोक दिया गया. दो मैचों की सीरीज के नतीजे का फैसला अब सोमवार से शुरू होने वाले अगले टेस्ट में होगा.

आजम से जुड़ा वीडियो वायरल

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम तनावपूर्ण स्थिति में फंस गए. जैसे ही बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने वाले थे, बल्लेबाज द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर एक रिपोर्टर बुरी तरह चिढ़ गया. वह सभी के सामने चिल्लाकर बोला, 'बाबर ये कोई तरीका नहीं हैं, यहां सवाल के लिए आपको इशारा कर रहे हैं.'

