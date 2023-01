ICC Awards में बाबर आजम का जलवा कायम, लगातार 2 खिताब जीतकर कही दिल जीतने वाली बात

Babar Azam In ICC Awards: पाकिस्तान के बाबर आजम बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उन्होंने साल 2022 में शानदार प्रदर्शन किया है. आईसीसी (ICC) अवॉर्ड्स में बाबर आजम का जलवा कायम है. उन्होंने दो बड़े अवॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ ये अवॉर्ड्स हासिल किए हैं.

बाबर आजम का डबल धमाका

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी (ICC) ने साल 2022 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को Men’s Cricketer of the Year और Men’s ODI Cricketer of the year की ट्रॉफी से नवाजा है. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी हर साल दी जाती है. साल 2021 में पुरुषों के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब बाबर के टीम मेट और सनसनीखेज तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को मिला था.

बाबर आजम ने दिया ये बयान

क्रिकेट जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड्स मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बाबर आजम ने कहा की, 'क्योंकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, इसलिए उनके लिए ये खिताब जीतना, अपनी टीम, फैंस और परिवार के बिना संभव नहीं हो पाता.'

बाबर की लगी लॉटरी

बाबर आजम ने ना सिर्फ सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती बल्कि साथ ही उन्हें लगातार दूसरी बार Men’s ODI Cricketer of the Year भी चुना गया है. बाबर से पहले विराट कोहली ने ये ट्रॉफी लगातार दो साल 2017 और 2018 में अपने नाम की थी. पिछले साल वनडे क्रिकेट में अपनी टॉप रैंकिंग को बरकरार रखते हुए बाबर ने 9 मैचों में 84.87 की एवरेज से 679 रन बटोरे, जिनमें वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी शानदार पारियां शामिल हैं. बाबर आजम और विराट कोहली के अलावा, महेंद्र सिंह धोनी, कुमार संगकारा और एबी डिविलियर्स कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ये खिताब एक से ज्यादा बार जीता है.

सोशल मीडिया पर छाए बाबर आजम

बाबर आजम को अवॉर्ड्स मिलने की घोषणा के साथ ही काफी घंटों तक ट्विटर पर #babarazam ट्रेंड करता रहा. जहां एक तरफ बाबर को ये निजी ख्याति मिली. वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ICC ने Men’s ODI Team of the Year और Men’s Test Team of the Year चुना है. पाकिस्तानी हैंडल्स जमकर अपने कप्तान की तारीफ कर रहे थे. वहीं, दूसरी तरफ़ कुछ लोगों ने बाबर के चुने जाने पर सवाल भी खड़े किए. कुछ क्रिकेट फैन्स ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि ये वही कप्तान है जो पाकिस्तान को एशिया कप और वर्ल्ड कप से खाली हाथ वापस ले कर आए थे.

