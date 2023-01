IND-NZ सीरीज के बीच इस घातक प्लेयर ने अचानक लिया संन्यास, करियर में चटकाए 403 विकेट

Bengal vs Odisha Ranji Trophy 2023: भारतीय टीम इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. वहीं, घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी बहुत ही शानदार अंदाज में खेली जा रही है. अब घरेलू क्रिकेट के सुपर स्टार तेज गेंदबाज बसंत मोहंती ने संन्यास का ऐलान कर दिया है. इससे फैंस में मायूसी की लहर दौड़ गई है. वह कातिलाना गेंदबाजी करने के लिए फेमस थे.

इस गेंदबाज ने लिया संन्यास

ओडिशा के 36 साल के तेज गेंदबाज बसंत मोहंती ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया और सभी का दिल जीता, लेकिन वह कभी भी टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बंगाल के खिलाफ मैच के बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया.

A tribute tweet 4 a champion bowler who says goodbye 2 cricket in his last game against us here at Eden. 400 first class wicket at an average of 20 is a remarkable achievement. He reminded me yesterday that I was his debut wkt nd he wants 2 finish it with my wkt.

Basant Mohanty pic.twitter.com/aoj8lILGUD

— (@tiwarymanoj) January 25, 2023