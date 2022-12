WATCH: हार्दिक पांड्या का 'साथी' हो गया इतना नाराज, बीच मैच में लात मारकर उड़ा दिया बैट

Big Bash League Video Viral: क्रिकेट मैदान पर कई बार खिलाड़ी काफी गुस्सा हो जाते हैं, उनकी हरकत से खेल की साख पर भी सवाल खड़े होते हैं. फिर उनसे जुड़े फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बल्लेबाज आउट होने के बाद इतना नाराज हुआ कि उसने अपना गुस्सा बल्ले पर उतार दिया. यह बल्लेबाज धुरंधर भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के साथ खेल चुका है.

वेड हुए नाराज

बिग बैश लीग के मौजूदा सीजन के दौरान गुरुवार को सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरीकेंस के बीच मुकाबला हुआ. इसी मैच में मैथ्यू वेड आउट होने के बाद इतना बुरी तरह गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने बल्ले को लात मारकर दूर फेंक दिया. वर्षा बाधित मैच में सिडनी सिक्सर्स ने जीत दर्ज की. सिडनी में खेले गए मुकाबले सिक्सर्स टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन बनाए. जवाब में होबार्ट टीम 131 रन ही बना सकी और 6 रन से मुकाबला हार गई.

वीडियो हो गया वायरल

होबार्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे मैथ्यू वेड ने इस दौरान कुछ ऐसा किया, जिससे कुछ लोग जरूर निराश हो सकते हैं. आईपीएल के पिछले सीजन (IPL-2022) में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम गुजरात टाइटंस से खेल चुके वेड के इस वीडियो को बीबीएल के आधिकारिक अकाउंट से शेेयर किया गया है. वेड आउट होने के बाद अपना आपा खो बैठे और बैट को लात से उड़ाकर दूर फेंक दिया. वेड का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है.

Wade wasn't happy with that one... #BBL12 pic.twitter.com/pU24wByYQ7

— KFC Big Bash League (@BBL) December 22, 2022