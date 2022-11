BCCI चीफ रोजर बिन्नी ने शाहिद अफरीदी को दिया मुंहतोड़ जवाब, रहेगा पूरी जिंदगी याद!

BCCI Chief Roger Binny Shahid Afridi: भारतीय टीम ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 रनों से हरा दिया. इस मैच में विराट कोहली और अर्शदीप सिंह ने कमाल का खेल दिखाया. लेकिन मुकाबले में एक समय बांग्लादेश टीम आगे चल रही थी. फिर बारिश आ गई तब बांग्लादेश डकवर्थ लुईस के टार्गेट से 17 रन आगे था, लेकिन बारिश के बाद जब खेल फिर शुरू तब टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन कर मुकाबला जीत लिया. इसको लेकर कई सवाल उठे, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भी टीम इंडिया पर बड़ा आरोप लगाया था. अब BCCI चीफ रोजर बिन्नी ने इसका तगड़ा जवाब दिया है.

शाहिद अफरीदी ने कही थी ये बात

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने कहा, 'भारत को सेमीफाइनल में आईसीसी हर हाल में पहुंचाना चाहता है. उन्होंने यह भी कहा कि, गीला मैदान होने के बावजूद बारिश के बाद बांग्लादेश के साथ मैच करवाया गया. जब इंडिया खेल रहा होता है तो ICC के ऊपर प्रेशर होता है. बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं. ओवरऑल बांग्लादेश ने बेहतरीन खेला.' जबकि बांग्लादेश के मैच में अंपायर्स ने दोनों ही कप्तानों की सहमति से मैच करवाने का फैसला लिया था.

BCCI चीफ ने दिया ये जवाब

बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी (Roger Binny) ने कहा, 'ICC द्वारा भारतीय टीम का पक्ष लेने का आरोप उचित नहीं है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है. हमें अन्य टीमों से क्या अलग मिलता है. भारत क्रिकेट में एक पावरहाउस है लेकिन ICC हमारे साथ दूसरी टीमों की तरह ही व्यवहार करता है.'

That is not in BCCI's hands. That has to be done from the Government's side. They give the clearances: BCCI chief Roger Binny, in Chennai (Tamil Nadu) when asked if Indian Team will go to Pakistan for the 2023 Asia Cup pic.twitter.com/jlEobbYUEf

