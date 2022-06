Former Cricketers: पूर्व क्रिकेटर्स और अंपायर्स की लगी लॉटरी, BCCI ने बढ़ाई इतने लोगों की पेंशन

BCCI On Former cricketers: (इनपुट-किरन चोपड़ा): भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर्स (पुरुष और महिला दोनों) और पूर्व अंपायर्स की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की. खुद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसका ऐलान किया है.

बीसीसीआई के सचिव श्री जय शाह ने कहा, 'हमारे क्रिकेटरों का कल्याण, चाहे वह पूर्व हो या वर्तमान, सर्वोच्च प्राथमिकता है, और पेंशन राशि बढ़ाना उस दिशा में एक कदम है. बीसीसीआई (BCCI) पिछले कुछ सालों में अंपायरों के योगदान को महत्व देता है और भारतीय क्रिकेट के लिए उनकी मेहनती सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करने का यह एक तरीका है. कुल लगभग 900 कर्मियों को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें 75% से अधिक लाभार्थियों को 100% वृद्धि मिलेगी.

I’m pleased to announce an increase in the monthly pension of former cricketers (men & women) and match officials. Around 900 personnel will avail of this benefit and close to 75% of personnel will be beneficiaries of a 100% raise.

— Jay Shah (@JayShah) June 13, 2022