IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान टेस्ट मैच पर BCCI ने सुनाया अपना फैसला! PCB के भी उड़ जाएंगे होश

IND vs PAK Test Match At MCG: हाल ही में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर टेस्ट मैच करवाने की खबरे सामने आईं थीं. मेलबर्न क्रिकेट क्लब और विक्टोरियन सरकार ने मेजबानी के बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अनौपचारिक पूछताछ भी की थी. अब इस मैच को लेकर बीसीसीआई के एक सूत्र ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया है कि बीसीसीआई इस मैच के लिए विचार कर रहा है या नहीं.

MCC ने रखा था IND vs PAK मैच का ऑफर

मेलबर्न क्रिकेट क्लब और विक्टोरियन सरकार ने अक्टूबर में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले की सफलता के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया था. आपको बता दें कि इस मैच को देखने के लिए 90,293 फैंस स्टेडिम में पहुंचे थे. एमसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टुअर्ट फॉक्स ने खुलासा किया था कि क्लब और साथ ही विक्टोरिया सरकार ने न्यूट्रल वेन्यू टेस्ट की मेजबानी के बारे में सीए से पूछताछ की थी.

बीसीसीआई के सूत्र ने दिया ये अपडेट

बीसीसीआई सूत्र ने साफ किया कि बोर्ड भारत-पाकिस्तान टेस्ट मैच को लेकर कोई विचार नहीं कर रहा है. उन्होंने साफ कर दिया है कि दोनों टीमों के बीच ये मैच देखने को नहीं मिलेगा. बीसीसीआई के सूत्र ने एएनआई से कहा 'भविष्य में या किसी भी देश में भारत और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है, अगर किसी की ऐसी इच्छा है तो इसे अपने तक ही रखें.' इसका मतलब साफ है कि फैंस को दोनों टीमों के बीच कोई टेस्ट मैच देखने को नहीं मिलने वाला है.

आईसीसी के टूर्नामेंट्स में होती है टक्कर

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच सीमा के तनाव के चलते लंबे समय से कोई भी क्रिकेट सीरीज नहीं हुई है. दोनों टीमों के बीच साल 2007 में आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था. वहीं, भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच आखिरी बार साल 2012 में सीरीज खेली गई थी, तब पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया था. इसके बाद से दोनों टीमें बस आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आमने सामने आती हैं.

