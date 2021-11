VIDEO: भुवी की आंधी में उड़ा ये कीवी स्टार, देखें क्या क्लीन बोल्ड मारा है

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज (India vs New Zealand T20 Series) के दौरान टीम इंडिया (Team India) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने एक ऐसी शानदार गेंद फेंकी जिससे कीवी ओपनर डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) चकमा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे.

जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में जब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने जब टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया तो भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने टीम इंडिया (Team India) को शानदार शुरुआत दिलाई.

मैच के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने ऐसी आउटस्विंगर डाली जिसकी वजह से डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) को क्लीन बोल्ड हो गए. मिचेल भारतीय पेसर की इस बॉल को समझ ही नहीं पाए और बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए.



आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के दौरान डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) का तूफानी अंदाज देखने को मिला था, लेकिन बुधवार को उनके पास भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की जादुई गेंद का कोई जवाब नहीं था.

Vintage Bhuvi. How good it is to see him swing the ball into the right handers.#INDvNZ pic.twitter.com/SZtXWeYF9a

— AK #MI (@ak_sr10) November 17, 2021