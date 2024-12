What Is Boxing Day Test: क्या है बॉक्सिंग डे टेस्ट का इतिहास? 1 लाख फैंस को इंतजार, ऐसा है भारत का रिकॉर्ड

Boxing Day Test History and India Record: ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने और सीरीज 1-1 से बराबर होने के बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला मेलबर्न में होगा. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) बहुप्रतीक्षित बॉक्सिंग डे टेस्ट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. दोनों टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए शेष दो मैच जीतने की कोशिश करेंगी. लेकिन उससे पहले आप सोच रहे होंगे कि बॉक्सिंग डे टेस्ट क्या है? इसका इतिहास क्या है?

बॉक्सिंग डे टेस्ट क्या है?

बॉक्सिंग डे टेस्ट क्रिकेट की सबसे पसंदीदा परंपराओं में से एक है, जो हर साल 26 दिसंबर को खेला जाता है. यह दिन मुख्य रूप से कॉमनवेल्थ देशों में मनाया जाता है. मूल रूप से यह कमजोर लोगों को उपहार देने का दिन था, जो धनी परिवारों द्वारा "क्रिसमस बॉक्स" वितरित करने की प्रथा से उपजा था. समय के साथ बॉक्सिंग डे का महत्व क्रिकेट सहित छुट्टी से जुड़े सार्वजनिक अवकाश के रूप में विकसित हुआ.

1950 में क्या हुआ था?

बॉक्सिंग डे टेस्ट आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में आयोजित किया जाता है. यह परंपरा 1950 में अनौपचारिक रूप से शुरू हुई जब ऑस्ट्रेलिया ने 22 दिसंबर, 1950 को इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच खेला. इस मैच के बीच में बॉक्सिंग डे आया था, लेकिन यह विशेष रूप से तारीख से जुड़ा नहीं था. हालांकि, समय के साथ यह आयोजकों के लिए बॉक्सिंग डे पर आयोजित होने वाला एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम बन गया.

1980 में शुरू हुई कहानी

26 दिसंबर का क्रिकेट के साथ औपचारिक जुड़ाव 30 साल बाद 1980 में हुआ. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच जानबूझकर बॉक्सिंग डे यानी 26 दिसंबर को शुरू होने वाला था. इस आयोजन का शेड्यूल बहुत सफल रहा क्योंकि इसने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया और प्रशंसकों को फेस्टिव सीजन के दौरान क्रिकेट का आनंद लेने का एक अनूठा अवसर दिया. तब से बॉक्सिंग डे टेस्ट एक नियमित विशेषता बन गई है, जिसमें दुनिया भर की टीमें इस अवधि के दौरान MCG में खेलने की ख्वाहिश रखती हैं.

1 लाख लोग देखेंगे मैच

बॉक्सिंग डे टेस्ट संस्कृति, समुदाय और परंपरा का उत्सव बन गया. खचाखच भरे स्टेडियम और दुनिया भर के लाखों लोगों की मौजूदगी के साथ यह साल के अंत में एक शानदार आयोजन बन गया. लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोगों को एक साथ लाता है और इसलिए यह देश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है. इस बार बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले दिन के टिकट बिक चुके हैं. पहले दिन करीब 1 लाख लोग स्टेडियम मौजूद रहेंगे.

बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. 14 टेस्ट मैचों में भारत ने 4 बार जीत हासिल की है, जिसमें 1977, 1982, 2018 और 2020 में जीत शामिल है. भारतीय क्रिकेट टीम मेजबानों के खिलाफ 8 बार हारी भी है. टीम को यहां पिछली हार 2011 में मिली थी. दो टेस्ट मैच 2014 और 1985 में ड्रॉ हुए हैं.

