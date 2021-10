ICC T20 World Cup 2021: भारत-पाक मैच से पहले क्यों ट्रेंड हो रहा '#BoycottPakistan'?

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) का आगाज हो चुका है. फैंस को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है.

कब होगा भारत-पाक मैच?

टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup) में टीम इंडिया (Team India) को अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेलना है.

आखिरी बार कब हुई थी टक्कर?

क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच आखिरी टक्कर 2016 के टी-20 वर्ल्ड कप में हुई थी, हालांकि वनडे में ये दोनों 'दुश्मन टीम' पिछली दफा वनडे वर्ल्ड कप 2019 में आमने-सामने आई थी.



ICC टूर्नामेंट में होती है टक्कर

भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते तल्ख रहे हैं, जिसका असर क्रिकेट पर भी पड़ता. दोनों देशों की बीच आखिरी बार बाइलेट्रल सीरीज 2012-13 में खेली गई थी. अब इन टीमों के बीच मुकाबला आईसीसी टूर्नामेंट्स और एशिया कप में ही हो पाता है.

#Boycott Pakistan ट्रेंड करना शुरू

भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर अक्सर गोलीबारी देखने को मिलती है, ऐसे में कई भारतीय फैंस का मानना है इन दो टीमों की बीच क्रिकेट मैच नहीं खेला जाना चाहिए. टीम इंडिया को मुकाबला खेलने से इनकार कर देना चाहिए. ट्विटर पर यूजर्स ने अभी से #Boycott Pakistan ट्रेंड करना शुरू कर दिया है.आइये नजर डालते कुछ रिएक्शंस पर.

Playing match doesn't mean any friendship....it is as well as fight with Pakistan.....like our army — Cricket Lover(@Royalfan285) October 17, 2021

It's better to loose 3 points than playing with Murders of Indian soldiers and Indian minorities in Pakistan, Its no shame to not play but let's show the world we don't stand with Pakistan.#ban_pak_cricket #BCCI #PMOIndia pic.twitter.com/MYk2dXlMEQ — Akash Tiwari (@akasht432) October 17, 2021

#Boycottpakistan

Because BCCI provides most of ICC's budget, remove pakistan from the world cup. — Manan Patel (@mananpatel542) October 17, 2021

Nation is more important than anything we don't want any ties with Pakistan....keechad m hath dalne se hmare hath hi gande honge...#BoycottPakistan#ban_pak_cricket #ban_pak_cricket — (@Disha_Mishra__) October 17, 2021

#ban_pak_cricket

No need of cricket with terrorists country Pakistan

Our beloved India is more important than entertainment we don't want any relation with Pakistan. — Sakshi Singh (@SakshiSingh_11) October 17, 2021