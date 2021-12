BCCI ने विराट को हटाया, इस प्लेयर को बनाया गया वनडे का नया कप्तान

नई दिल्ली: बीसीसीआई ने टीम इंडिया के नए टी20 और वनडे कप्तान का ऐलान कर दिया है. विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया गया है. टीम के एक धाकड़ बल्लेबाज को नया कप्तान बनाया गया है. भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने एक बहुत ही बड़ी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सामना करने वाली है. उससे पहले भारतीय टीम को नया कप्तान मिल गया है.

बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह टीम के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा को कप्तान बनाया है. जब विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ दी थी, उसके बाद रोहित को टी20 टीम का कप्तान भी बनाया गया था. अब रोहित को वनडे की कमान दे दी गई है. रोहित ने मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में कई खिताब जिताए हैं. उनकी कप्तानी में मुंबई ने पांच बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

BREAKING: Rohit Sharma to lead India in both ODIs and T20Is pic.twitter.com/krHRthDieO

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) December 8, 2021