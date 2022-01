9,863 रन बनाने वाले स्टार क्रिकेटर ने फोड़ा फिक्सिंग बम, अब ICC लगाएगी बैन!

नई दिल्ली: जिम्बाब्वे के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने फिक्सिंग का बम फोड़ते हुए वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान कर दिया है. 9,863 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. इस खुलासे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ब्रेंडन टेलर पर बड़ा बैन भी लगा सकती है.

स्टार क्रिकेटर ने फोड़ा फिक्सिंग बम

ब्रेंडन टेलर ने खुलासा किया कि एक भारतीय बिजनेसमैन ने कोकीन ड्रग्स लेते हुए उनका वीडियो बनाया और फिर उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के लिए ब्लैकमेल करने लगा. ऐसा न करने पर उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी जाती थी. ब्रेंडन टेलर के मुताबिक हालांकि उन्होंने कभी भी उस फिक्सर की बात नहीं मानी और सभी मैच पूरी ईमानदारी से खेले. ये मामला अक्टूबर 2019 का है, जब ब्रेंडन टेलर स्पॉन्सरशिप डील और जिम्बाब्वे में टी20 टूर्नामेंट के बारे में बातचीत करने के लिए भारत आए थे.

To my family, friends and supporters. Here is my full statement. Thank you! pic.twitter.com/sVCckD4PMV

— Brendan Taylor (@BrendanTaylor86) January 24, 2022