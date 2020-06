सेना पर विवादित ट्वीट के बाद CSK के टीम डॉक्टर सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: आईपीएल की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के टीम डॉक्टर मधु थोट्टाप्पिल्लिल को एक विवादित ट्वीट के बाद सस्पेंड कर दिया गया है. दरअसल डॉ. मधु ने लद्दाख में 20 भारतीय सैनिक के शहीद होने के बाद टिप्पणी की थी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि, 'मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि जो ताबूत वापस आएंगे क्या उस पर 'पीएम केयर' का स्टीकर लगा होगा.' हांलाकि उन्होंने भारतीय सैनिक का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा है. हांलाकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है.

इस ट्वीट को लेकर कई ट्विटर यूजर्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स से शिकायत की और कहा, 'चेन्नई सुपरकिंग्स, आप कंफर्म करें कि कि क्या ये इंसान आपके टीम का फिजियो है या नहीं, ये शर्म की बात है कि एक मेडिकल पेशे से जुड़ा शख्स इतना असंवेदनशील हो सकता है और भारतीय सेना के जवानों की मौत पर मजाक कर रहा है.'

चेन्नई सुपरकिंग्स ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'चेन्नई सुपरकिंग्स ने अपने टीम डॉक्टर मधु थोट्टाप्पिल्लिल को उनके उस सोशल मीडियो पोस्ट के लिए सस्पेंड कर दिया है जिसमें 20 भारतीय सेना की शहादत का जिक्र है जो चीन की सेना के खिलाफ लद्दाख में शहीद हुए हैं. आईपीएल फ्रेंचाइजी ने इस ट्वीट को 'बुरे संदर्भ' में माना है'

The Chennai Super Kings Management was not aware of the personal tweet of Dr. Madhu Thottappillil. He has been suspended from his position as the Team Doctor.

Chennai Super Kings regrets his tweet which was without the knowledge of the Management and in bad taste.

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) June 17, 2020