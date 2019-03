IPL 2019 से पहले सुरेश रैना ने खेली आतिशी पारी, महज इतनी गेंदों में ठोक डाले 56 रन

नई दिल्ली: महेन्द्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Superkings) ने इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 23 मार्च से शुरू होने जा रहे आगामी सीजन के लिए चेन्नई के एम.ए चिदंबरम स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में रविवार को चेन्नई के चेपक स्टेडियम में सीएसके ने एक प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें बल्लेबाज सुरेश रैना ने तूफानी पारी खेली.

रैना ने अपनी तूफानी पारी खेलते हुए छह छक्कों और एक चौके की मदद से 29 गेंद में 56 रन जड़ डाले. इसके अलावा शौरे ने 26 गेंद में 43 और रायडू ने 23 गेंद पर 40 रन की पारी खेली. वहीं, मुरली विजय ने 29 गेंद में 32 रन टीम के स्कोर में जोड़े.

उधर, घातक गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर ने चार ओवर में 45 रन देते हुए 2 विकेट झटके. इसके अलावा दीपक चहर, हरभजन सिंह और कर्ण शर्मा ने 1-1 विकेट चटकाए. बीस ओवरों के इस पूरे मुकाबले में 199 रन बने.

The #SuperPractice that was! A single innings affair where the Batting Lions took on the Bowling Lions amidst a turnout of over 12,000 at the #AnbuDen! And the Lions won by a margin of #Yellove to the power of infinity! #WhistlePodu pic.twitter.com/wi3rQVBlgQ

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 18, 2019