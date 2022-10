T20 World Cup 2022: थम ही नहीं रहा खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिला, अब ये प्लेयर T20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

T20 World Cup 2022 Craig Young: क्रिकेट के महाकुंभ टी20 वर्ल्ड की शुरुआत में अब कुछ ही समय बचा हुआ है. इसके लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. लेकिन खिलाड़ियों के चोटिल होने का सिलसिल थम नहीं रहा है. भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) चोटिल होकर बाहर हो गए हैं. वहीं, इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो और साउथ अफ्रीका के ड्वेन प्रिटोरियस भी चोट की वजह से ही टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे. अब आयरलैंड (Ireland) टीम को तगड़ा झटका लगा है. उनका एक स्टार खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गया है. आइए जानते हैं, इस प्लेयर के बारे में.

T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये खिलाड़ी

क्रेग यंग (Craig Young) साल 2014 से ही सफेद गेंद के क्रिकेट में आयरलैंड के स्टार गेंदबाज रहे हैं. उन्होंने अपने दम पर आयरलैंड को कई मैच जिताए हैं. लेकिन चोटिल होने की वजह से वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. वह इलाज के लिए आयरलैंड वापस लौटेंगे.

