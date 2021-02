PSL: अपने 'हेयर स्टाइल' पर हुए कमेंट से चिढ़ गए Dale Steyn, Twitter पर कमेंटेटर्स को जमकर लताड़ा

कराची: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2021 के एक मैच के दौरान खुद के हेयर स्टाइल पर कमेंट के लिए कमेंटेटर्स पर निशाना साधा है. स्टेन (Dale Steyn) ने कमेंटेटर्स पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर कहा है कि उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए.

डेल स्टेन न्यूजीलैंड के कमेंटेटर साइमन डूल के कमेंट पर चिढ़ गए, जिन्होंने उनके लंबे बालों के बारे में कमेंट किया. बता दें कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे डेल स्टेन का नया लुक काफी चर्चा में है. पाकिस्तान सुपर लीग में डेल स्टेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहे हैं.

यह घटना क्वेटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर जाल्मी के बीच पीएसएल मैच के दौरान हुई, जब न्यूजीलैंड के कमेंटेटर साइमन डूल ने डेल स्टेन के लंबे बालों पर कमेंट करते हुए इसे 'जीवन का तंगी' बताया. जबकि उनके साथी कमेंटेटर ने इसे 'लॉकडाउन हेयर स्टाइल' कहा था.

डेल स्टेन के लंबे बालों पर न्यूजीलैंड के कमेंटेटर साइमन डूल के इस कमेंट का वीडियो एक फैन ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने साइमन डूल को निशाने पर ले लिया.

डेल स्टेन ने सोशल मीडिया पर कहा, 'अगर आपका काम खेल के बारे में बात करना है, तो वह करें, लेकिन अगर आप किसी के वजन, सेक्सुअल इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल यहां तक कि हेयर स्टाइल पर कमेंट करते हैं तो मेरे पास आपकी बातों के लिए एक इंसान के तौर पर समय नहीं है. मुझे बस इतना ही कहना है.'

If your job is to talk about the game, then do that.

But if you use that airtime to abuse anyone for their weight, sexual choices, ethnic backgrounds, lifestyle etc or even hairstyles, then im afraid I have no time for you as a human.

You and anyone else like that to be fair.

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) February 27, 2021