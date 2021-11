वार्नर ने की पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत, भारतीय दिग्गज ने सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वो हारकर बाहर हो गया है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर से एक ऐसी घटना हो गई, जिससे भारतीय दिग्गज बल्लेबाज ने उन्हें खरी-खोटी सुना दी है.

पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद हफीज ने 8 वें ओवर में गेंद फेंकी, लेकिन गेंद गलती से उनके हाथ से स्लिप कर गई. दो टप्पे खाने के बाद गेंद डेविड वार्नर के पास पहुंची और उन्होंने इसे छक्के के लिए भेज दिया. नियम के अनुसार यह नो बॉल थी और अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है. इसी वायके पर गौतम गंभीर गुस्सा हो गए.

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज गौतम गंभीर ने ट्वीट कर इस घटना की निंदा की है. उन्होंने लिखा है, 'वॉर्नर की ओर से खेल भावना का काफी खराब प्रदर्शन शर्मनाक. आप क्या कहते हैं रविचंद्रन अश्विन?' अश्विन को टैग करने के पीछे यह वजह थी. साल 2019 के आईपीएल में अश्विन ने जोस बटलर को मांकड़िंग कर दिया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग और शेन वॉर्न ने अश्विन की खेल भावना पर सवाल उठाए थे.

What an absolutely pathetic display of spirit of the game by Warner! #Shameful What say @ashwinravi99? pic.twitter.com/wVrssqOENW

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 11, 2021