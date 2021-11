IND VS NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी ने किया प्लेइंग 11 में शामिल होने का दावा! ट्वीट से हुआ खुलासा

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7:00 बजे जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम में कई मैच विनर शामिल हैं, जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं. मैच से कुछ देर पहले एक बड़ा खुलासा हो गया है कि टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

भारतीय टीम में पांच ओपनर शामिल हैं. रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर समेत ये खिलाड़ी कई अहम मौको पर ओपनिंग करते हुए नजर आए हैं. अब सवाल है कि इन पांच में से कौन दो ओपनर आज के मैच में मैदान पर उतरेंगे. इसका जबाव भारत के स्टार ऑलराउंडर दीपक चाहर के एक ट्वीट से मिल गया है.

दीपक चाहर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा, 'आज रात मेरे घरेलू मैदान पर पारी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं.' इस ट्वीट के कैप्शन में चाहर ने एक हंसने वाला इमोजी भी शेयर किया है जो शायद इस तरफ इशारा करता है कि उन्होंने ये ट्वीट मजाकिया अंदाज में किया है. फोटो में उनके साथ रोहित शर्मा भी नजर आ रहे हैं.

All set to open the innings at my home ground tonight. pic.twitter.com/Rr8Z4VfKhK

— Deepak chahar (@deepak_chahar9) November 17, 2021