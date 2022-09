Virat Kohli Century: विराट कोहली के 71वें शतक पर दिल्ली पुलिस ने दी सीख, लिखा- या तो थाने में या हॉस्पिटल...

Delhi Police on Virat Kohli Century: भारतीय 'रनमशीन' विराट कोहली आखिरकार फॉर्म में लौट आए हैं. उन्होंने एशिया कप-2022 के सुपर-4 राउंड मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 122 रनों की नाबाद पारी खेली. विराट के करियर का यह 71वां अंतरराष्ट्रीय शतक है. उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में पहली बार सेंचुरी जमाई. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विराट की इस शतकीय पारी के जरिए नागरिकों को एक खास सीख दी है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ट्वीट

विराट कोहली के 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें बधाई दी. साथ ही नागरिकों के लिए 'स्पीड-लिमिट' पर सीख भी दी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, 'विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकट में 100 का आंकड़ा 71वीं बार पार करने पर बधाई. लोग, कृपया स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएं क्योंकि 100 का आंकड़ा पार करने से या तो आपका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड लिखा जाएगा या अस्पताल में.' इसके साथ ही रोड सेफ्टी, ड्राइव सेफ और एशिया कप के हैशटैग भी इस्तेमाल किए गए हैं.

Congratulations #ViratKohli for crossing 100 mark for the 71st time!

People, please drive within speed limits, because crossing 100 would only create your record at the police station or in the hospital.#RoadSafety#DriveSafe#AsiaCup2022

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 8, 2022