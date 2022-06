Dhanashree Verma: धनश्री वर्मा नहीं, ये है Yuzvendra Chahal का पहला प्यार; वाइफ ने किया बड़ा खुलासा

Dhanashree Verma On Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) अपने मजाकिया स्वभाव के लिए फेमस हैं. उन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. हाल ही में समाप्त हुए आईपीएल 2022 में युजवेंद्र चहल ने शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया. IPL 2022 में उन्होंने पर्पल कैप अपने नाम की थी. अब युजवेंद्र चहल की वाइफ धनाश्री वर्मा (Dhanashree Verma) ने बड़ा खुलासा किया है.

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) द्वारा आयोजित पॉडकास्ट में जब धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) से युजवेंद्र चहल की 'खूबसूरत मुस्कान' के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यूजी (युजवेंद्र चहल) एक बहुत ही खुशमिजाज इंसान है. वह बहुत ईमानदार है और वह क्रिकेट से प्यार करता है. उनका पहला प्यार क्रिकेट है, इसलिए उनके साथी साथियों के आसपास इस माहौल में रहना उनके हमेशा मुस्कुराते रहने और एक सुंदर मुस्कान रखने का कारण है.

