Dilip Kumar के निधन से टूटा Sachin Tendulkar का दिल, ट्विटर पर शेयर किया ये इमोशनल पोस्ट

मुंबई: भारतीय सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता रहे दिलीप कुमार (Dilip Kumar) का लंबी बीमारी के बाद बुधवार की सुबह मुंबई के एक अस्पताल में निधन (Death) हो गया. दिलीप कुमार 98 वर्ष के थे. हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाने वाले दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था.

सुपुर्द-ए-खाक होंगे दिलीप कुमार

दिलीप कुमार को बुधवार शाम 4 बजे मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अस्पताल से दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है. यहां दिग्गज अभिनेता को अंतिम विदाई देने के लिए कई हस्तियां पहुंच रही हैं. बॉलीवुड से लेकर राजनीति और खेल जगत की तमाम हस्तियां हैरान और दुखी हैं.

टूट गया सचिन का दिल

दिलीप कुमार के निधन पर टीम इंडिया के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) बहुत आहत हैं. सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'RIP दिलीप कुमार जी. आपके जैसा दूसरा कभी नहीं होगा. भारतीय सिनेमा में आपका योगदान अद्वितीय है और आपको बहुत याद किया जाएगा. सायरा बानो जी और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना.'

Rest in Peace Dilip Kumar ji!

There will never be another like you. Your contribution to Indian cinema is unparalleled and you’ll be missed dearly. My heartfelt condolences to Saira Banu ji & the family. pic.twitter.com/9yw80eTegZ — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 7, 2021

'तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है'

टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, 'दिलीप कुमार जी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना. इस महान हस्ती ने कहा है, 'तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दमन थाम लेती है, वो इंसान नहीं बदलता.'

Heartfelt condolences to #DilipKumar’s family.The gr8 man said,

Taqdeerein badal jaati hain,zamana badal jaata hai, mulkon ki taarikh badal jaati hai,shahenshah badal jaate hain,magar iss badalti hui duniya mein mohabbat jis insaan ka daaman thaam leti hai,woh insaan nahi badalta pic.twitter.com/hpKg3iSHlm — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 7, 2021

युवराज सिंह ने भी जताया दुख

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के अलावा भारत को 2-2 वर्ल्ड कप दिलाने वाले स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी ट्वीट कर दिलीप कुमार के निधन पर अपना दुख जताया है. युवराज सिंह के अलावा शिखर धवन, हरभजन सिंह और वीवीएस लक्ष्मण ने भी अपना दुख जाहिर किया है.

Deeply saddened to hear about the demise of Dilip Kumar ji. Another legend passes, marking the end of an era. His contribution to cinema is unmatched and unprecedented. My deepest condolences to the family pic.twitter.com/eWnPNbemEO — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) July 7, 2021

Deeply saddened by the passing of Dilip Sahab. A genius actor who made such a huge impact in Indian cinema. An inspiration for generations to come. #DilipKumar pic.twitter.com/hABPsu3WVR — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 7, 2021

Born Mohammed Yusuf aka Dilip Kumar sahb .. He was one of the last surviving stars of the Hindi film industry's 1940s–1960s “Golden Age”.

May you rest in eternal peace Dilip sahib (11 December 1922 – 7 July 2021).#RipDilipKumar sir #legend — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 7, 2021

End of an Era. My heartfelt condolences to #DilipKumar Sahab’s family and admirers all over the world. Legends like him live on through their exemplary work pic.twitter.com/6mjyHQEcbP — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 7, 2021

लंबी बीमारी के कारण निधन

बता दें कि हिंदी फिल्म जगत में ‘ट्रेजेडी किंग’ के नाम से मशहूर हुए दिलीप कुमार पिछले मंगलवार से हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे. उनका इलाज कर रहे डॉ. जलील पारकर ने बताया, ‘लंबी बीमारी के कारण सुबह साढ़े सात बजे उनका निधन हो गया.’

दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान

हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाने वाले दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था. उन्होंने 1944 में ‘ज्वार भाटा’ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और अपने पांच दशक लंबे करियर में ‘मुगल-ए-आजम’, ‘देवदास’, ‘नया दौर’ तथा ‘राम और श्याम’ जैसी अनेक हिट फिल्में दीं. वह आखिरी बार 1998 में आई फिल्म ‘किला’ में नजर आए थे.