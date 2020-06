हरभजन सिंह ने भारत के सभी डॉक्टरों से मांगी माफी, जानिए असली वजह

नई दिल्ली: देश में लॉकडाउन का दौर खत्म होने के बाद हर तरफ सड़कों पर भीड़भाड़ दिखने लगी है. हालांकि अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण महामारी का कोई इलाज नहीं मिला है, लेकिन शायद आम आदमी को अपनी जान की कोई परवाह होती नहीं दिख रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इसे लेकर दुख और गुस्सा जताया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पेंटिंग शेयर करते हुए देश के सभी डॉक्टरों से माफी मांगी है.

पेंटिंग में दिखाया गया है भीड़ देखकर निराश डॉक्टर

पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने जो पेंटिंग शेयर की है, उसमें एक बाजार में जमकर भीड़भाड़ को दिखाया गया है. साथ ही उस भीड़ को देखकर मास्क लगाए हुए एक डॉक्टर को निराश हालत में बैठकर माथा पकड़े हुए दिखाया गया है. इस पेंटिंग पर हरभजन ने लिखा है, वर्तमान हालात, माफ कीजिए डॉक्टर, अब आप आराम कर सकते हैं, हम शॉपिंग में बिजी हैं, जल्द ही फिर मिलेंगे. साथ में भज्जी ने निराशा जताने वाले दो इमोजी भी शेयर किए हैं.

@harbhajan_singh @SrBachchan @smritiirani Would humbly request our Social workers, politicians, policemen, sportsmen, actors and media personnel not to lower it especially while giving interviews in public. Mask will have to COVER THE NOSE & MOUTH AT ALL TIMES WHILE IN PUBLIC. pic.twitter.com/zBBdN31mdm

