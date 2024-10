'DSP साहब' प्लेइंग-11 से होंगे बाहर? देश में रिकॉर्ड शर्मनाक, टेंशन में कप्तान रोहित शर्मा

India vs New Zealand 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में गुरुवार (24 अक्टूबर) से खेला जाएगा. कीवी टीम ने बेंगलुरु में खेले गए मैच को 8 विकेट से जीत लिया था. उसने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब दूसरे मुकाबले को जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर उसकी नजर है. दूसरी ओर, भारत की नजर जोरदार वापसी है. वह घरेलू मैदान पर पिछली 18 सीरीज में नहीं हारा है.

पुणे में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

भारत पुणे में अब तक दो टेस्ट मैच खेला है. यह इस मैदान पर भारत का तीसरा मुकाबला होगा. इससे पहले दो टेस्ट मैचों में एक जीत और एक हार मिली है. 2017 में पहली बार जब यहां टेस्ट मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 333 रन से मैच को जीत लिया था. उसके बाद 2019 में साउथ अफ्रीका से मुकाबला हुआ तो भारत ने पारी और 137 रन से जीत हासिल की थी. अब टीम इंडिया यहां 5 साल बाद खेलेगी.

सिराज ने दे दी टेंशन

न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने टेंशन दे दी है. सोशल मीडिया पर 'DSP साहब' के नाम से मशहूर सिराज का प्रदर्शन होमग्राउंड पर इस साल शर्मनाक रहा है. वह 7 मैचों की 14 पारियों में सिर्फ 12 विकेट ही ले पाए हैं. उनके प्रदर्शन से रोहित के साथ-साथ जसप्रीत बुमराह की भी परेशानी बढ़ गई है. वह फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का भार अकेले ही उठा रहे हैं.

इस साल भारत में सिराज का प्रदर्शन

0-28 vs इंग्लैंड, हैदराबाद

0-22 vs इंग्लैंड, हैदराबाद

4-84 vs इंग्लैंड, राजकोट

0-16 vs इंग्लैंड, राजकोट

2-78 vs इंग्लैंड, रांची

2-16 vs इंग्लैंड, रांची

0-24 vs इंग्लैंड, धर्मशाला

0-8 vs इंग्लैंड, धर्मशाला

2-30 vs बांग्लादेश, चेन्नई

0-32 vs बांग्लादेश, चेन्नई

2-57 vs बांग्लादेश, कानपुर

0-19 vs बांग्लादेश, कानपुर

2-84 vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु

0-16 vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु

सिराज का करियर

सिराज ने 2020 में टेस्ट डेब्यू किया था. उसके बाद से उन्होंने 30 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान 80 विकेट उन्होंने अपने नाम किया है. बॉलिंग में उनका औसत 30.43 का रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपने करियर में 2 मैच खेले हैं और 5 विकेट झटके हैं. होमग्राउंड पर उनके प्रदर्शन की बात करें तो सिराज ने 13 मैचों में 19 विकेट लिए हैं. विदेशों में उन्होंने कुल 17 मुकाबलों में 61 विकेट हासिल किए हैं.