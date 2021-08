भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद संन्यास लेगा इंग्लैंड का ये दिग्गज खिलाड़ी, Twitter पर मची सनसनी

नई दिल्ली: इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद संन्यास का ऐलान कर देंगे. एंडरसन को लेकर ऐसा बयान उनके पूर्व टीम साथी स्टीव हार्मिसन ने दिया है. स्टीव हार्मिसन के इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

टेस्ट सीरीज के बाद संन्यास लेगा इंग्लैंड का ये खिलाड़ी!

जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में 13 विकेट लिए हैं और वो अच्छी लय में दिख रहे हैं. भारत के खिलाफ पांचवां टेस्ट एंडरसन के घरेलू मैदान ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा और हार्मिसन का मानना ​​है कि इस 39 वर्षीय खिलाड़ी के लिए घरेलू दर्शकों के सामने रिटायरमेंट लेना सही फैसला होगा.

ट्विटर पर हुआ बड़ा खुलासा

वहीं, एंडरसन अपने पिछले इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनका मकसद 2021 एशेज में खेलना है, जो 8 दिसंबर से शुरू होने वाली है. टॉकस्पोर्ट से बात करते हुए हार्मिंसन ने कहा, 'मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन मुझे वास्तव में लग रहा है कि जिमी एंडरसन ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के अंत में रिटायर हो जाएंगे. अगर मैं जिमी एंडरसन होता, तो मैं इस बारे में सोच रहा होता. मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर फैसला हो सकता है.'

"I've got a funny feeling Jimmy Anderson will retire at the end of this summer." @Harmy611 makes a BOLD prediction about the future of England's greatest ever fast bowler

What do you make of that?!

Hear more on Following On

Listen → https://t.co/pbN8nfR0yz pic.twitter.com/QaubqFBQ4V

— talkSPORT Cricket (@Cricket_TS) August 29, 2021