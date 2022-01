Sydney Test: बाल-बाल बची इंग्लैंड की टीम, महज एक दम दूर था हार का खतरा

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट ड्रा रहा. मैच का नतीजा न निकलने बाद भी सीरीज में कंगारू टीम 3-0 से बढ़त बनाए हुए है. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकबला होबार्ट में खेला जाएगा.

पहले दिन पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 134 ओवर में 8 विकेट खोकर शानदार 416 रन बनाए. इस दौरान मैच में डेब्यू कर रहे उसमान ख्वाजा ने शतक लगाते हुए 137 रन बनाए. गेंदबाज ब्रॉड के ओवर में ख्वाजा क्लीन बोल्ड हो गए.वहीं, चौथे नंबर के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 67 रन की पारी खेली और ब्रॉड के ओवर में आउट हो गए.

इसके बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 79.1 ओवर में 10 विकेट खोकर 294 रन बनाए. टीम के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने अर्धशतक लगाते हुए 66 रन की पारी खेली और बेयरस्टो ने 113 रन की शानदार पारी खेली और बोलैंड के ओवर में कैच थमा बैठे.



दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 68.5 ओवर में 6 विकेट खोकर 265 रन की पारी खेली थी. जिसमें डेब्यू कर रहे उसमान ख्वाजा ने एक बार फिर शतक लगाते हुए 101 रन की पारी खेली. वह इस पारी में नाबाद रहे थे. बल्लेबाज ग्रीन ने अर्धशतक लगाते हुए 74 रन की शानदार पारी खेली थी.

A century in both the innings of his comeback Test

Well played, Usman Khawaja #Ashes | #WTC23 pic.twitter.com/jCV9GECmBy

— ICC (@ICC) January 9, 2022