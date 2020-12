Mohammad Kaif ने बताया कि Team India के लिए क्यों अहम हैं Ravindra Jadeja

सिडनी: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) का मानना है कि रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के हरफनमौला कौशल को ‘कमतर आंका’ जाता है और ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ टी-20 सीरीज के बचे हुए दोनों मैचों में टीम को उनकी कमी खलेगी. कैनबरा (Canberra) के मनुका ओवल (Manuka Oval) में बीते शुक्रवार को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जडेजा को सिर में चोट लगी जिसके बाद वो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.

मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘जडेजा ने लगातार 2 मैचों में साबित किया कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के लिए इतने अहम क्यों हैं. वो टीम को जरूरी संतुलन प्रदान करते हैं. 11 साल (इंटरनेशनल क्रिकेट में) के बाद भी उन्हें कमतर आंका जाता है. उन्हें जितना सम्मान मिलता है वह उससे ज्यादा के हकदार हैं’

For two successive games Ravindra Jadeja showed why he is of so much value to India in white-ball cricket as he provides much needed balance. Even after 11 years he continues to be grossly underrated and deserves a lot more respect than he gets. Feel India will miss him dearly

