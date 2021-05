क्रिकेट नहीं, तो राजनीति की पिच पर चमकी मनोज तिवारी की किस्मत; दीदी ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने 200 से ज्यादा सीट जीतकर एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई. टीएमसी की ओर से इस बार चुनावी मैदान में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी भी मैदान में उतरे थे. मनोज को पहली ही बार में काफी सफलता भी हासिल हुई है.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) बंगाल चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे. 35 साल के मनोज तिवारी ने शिबपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की. उन्होंने भाजपा के रतिन चक्रवर्ती को 32 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर राजनीति की पिच पर शानदार शुरुआत की. चुनाव जीतने के बाद मनोज तिवारी ने कहा, ‘मैं चुनाव के लिए तैयार था और मैंने जीत के लिए कड़ी मेहनत भी की थी. मैंने शिबपुर में हर घर जाकर प्रचार किया था.’

This swearing-in ceremony has been an unprecedented experience for me. I would like to thank our favourite DIDI @MamataOfficial & my brother @abhishekaitc for having faith on me and giving this opportunity to serve the people of Bengal.

A new journey begins!#AITC #JoyBangla pic.twitter.com/WvbkfVrsSr

— MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) May 10, 2021