न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉक एडवर्डस का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

वेलिंगटन: न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जॉक एडवर्डस का 64 साल की उम्र में निधन हो गया. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने एडवर्डस के निधन की पुष्टि की है. एडवर्ड का जन्म 27 मई 1955 को न्यूजीलैंड के नेल्सन शहर में हुआ था.

All the team at CD extend our heartfelt condolences to the family & friends of Jock Edwards. An absolute legend of Nelson Cricket who played 8 Tests & 6 ODIs for the @Blackcaps [NZ] & represented @CentralStags [CD] in 67 first-class matches & 31 one-dayers in the 70s/80s [../..] pic.twitter.com/BmIAjPXJf0

एडवर्डस ने न्यूजीलैंड के लिए 6 टेस्ट और 8 वनडे इंटनेशनल मैच खेले थे और उन्हें बिग हिटर के नाम से जाना जाता था. उन्होंने 1970 और 80 के दशक में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 67 प्रथम श्रेणी मैच और 31 वनडे मैच खेले थे.

NZC is saddened by the death of former Test and ODI cricketer, Graham 'Jock' Edwards. Jock was a wonderful all-round sportsman and a popular member of all teams in which he participated. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/FiVI17BX7y

