Gautam Gambhir: टीम इंडिया की हार पर गंभीर ने कसा तंज, सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कप्तान रोहित!

Indian Team: भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. अब भारत के पूर्व ओपनर और सांसद गौतम गंभीर ने टीम इंडिया की हार पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने हार पर निराशा जताते हुए सोशल मीडिया पर एक कटाक्ष किया है. इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भारत के गेंदबाज और बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए.

Gautam Gambhir ने कही ये बात

भारत की 2007 में टी20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप में खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, 'आप उन्हीं से उम्मीद कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं.' एक प्रशंसक ने गंभीर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, 'उनके कहने का मतलब यही है कि उन्हें शुरुआत से इस टीम से कोई उम्मीद नहीं थी.'

You only expect from those who can deliver! Chin up bo

