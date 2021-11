रोहित-विराट के लिए खुशखबरी, न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड में नहीं है भारत का 'दुश्मन नंबर-1

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) से उनके मैदानों पर भिड़ने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) के 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया गया है. टीम इंडिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कीवी टीम में 5 स्पिनर्स शामिल किए गए हैं. भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी खबर है. न्यूजीलैंड की टीम में दो खतरनाक खिलाड़ियों को जगह नहीं दी गई हैं. आइए जानते हैं इनके के बारे में.

न्यूजीलैंड की टीम में 5 स्पिनर

भारत की पिचें स्पिनरों की मददगार होती हैं. यहां स्पिनर बल्लेबाजों को जमकर नचाते हैं. इसलिए न्यूजीलैंड टीम के टेस्ट स्क्वाड में 5 स्पिनर शामिल हैं. जिनमें अयाज पटेल (Ajaz Patel), विल सोमरविले (Will Somerville) और मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) की अनुभवी तिकड़ी के अलावा युवा रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) और ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) भी शामिल हैं. भारतीय टीम स्पिन को बहुत ही शानदार तरीके से खेलती है.

Tim Southee and Kyle Jamieson share their excitement for @AjazP, @wersomerville, Rachin Ravindra and @glenndominic159 after the naming of the Test squad to take on India staring later this month. Full Squad | https://t.co/R4PIYBbIqt #INDvNZ pic.twitter.com/1aG8686QVj — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2021

टीम इंडिया के लिए खतरा था ये गेंदबाज

टीम इंडिया के बल्लेबाज हमेशा ही लेफ्ट आर्म पेसर को खेलने में परेशानी महसूस करते हैं. ट्रेंट बोल्ट दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक है. बोल्ट न्यूजीलैंड के लिए हमेशा ही तुरुप के इक्के साबित हुए हैं. जब भी केन विलियमसन को विकेट की आवश्यकता होती है, वो बोल्ट का नंबर घुमा देते हैं. बोल्ट ने अपनी इनस्विंगर से बड़े से बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा हैं. उनकी यॉर्कर हमेशा ही भारतीय कप्तान विराट कोहली को परेशान करती रही है. ये घातक गेंदबाज बहुत ही किफायती साबित होता है. अपने टी20 वर्ल्ड कप में बोल्ट ने टीम इंडिया के बैटिंग की रीढ़ ही तोड़ दी थी. इस मैच में उन्होंने तीन विकेट हासिल किए थे.

टला टीम इंडिया का खतरा

न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वाड में दो अहम खिलाड़ी शामिल नहीं हैं. तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) और ऑलराउंडर कोलिन डी ग्रैंडहोम (Colin de Grandhomme) बायो बबल (Bio Bubble) की थकान को देखते हुए टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. बोल्ट टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकते थे. उनके टेस्ट स्क्वाड में न होने से भारतीय बल्लेबाजों में खुशी की लहर दौड़ गई हैं.

टेस्ट मैच के वेन्यूज

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच टेस्ट मैचों की मेजबाजी कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क (Green Park) और मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) को मिली है. आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के ठीक बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे (India Tour of New Zealand) पर आएगी. जहां उसे टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है.

न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम

केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, हेनरी निकोल्स, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, विल सोमरविले, टिम साउदी, रॉस टेलर, विल यंग, नील वैगनर.

The squad for the team's Test Series against @BCCI starting later this month is here. Details | https://t.co/R4PIYBbIqt #INDvNZ pic.twitter.com/lo4vGbNaMm — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2021

भारत vs न्यूजीलैंड का पूरा शेड्यूल

17 नवंबर: पहला टी20 इंटरनेशनल (जयपुर)

19 नवंबर: दूसरा टी20 इंटरनेशनल (रांची)

21 नवंबर: तीसरा टी20 इंटरनेशनल (कोलकाता)

25 से 29 नवंबर: पहला टेस्ट (कानपुर)

3 से 7 दिसंबर: दूसरा टेस्ट (मुंबई)