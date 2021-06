Harbhajan Singh ने खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले को बताया 'शहीद', ट्विटर पर भड़क उठे लोग

नई दिल्ली: भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, लोगों को हरभजन सिंह की एक बात पसंद नहीं आई, जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई जा रही है. बता दें कि हरभजन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने 1984 में स्वर्ण मंदिर के अंदर हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को शहीद बताया है.

हरभजन ने खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले को बताया शहीद

हरभजन सिंह ने खालिस्तानी आतंकी को जरनैल सिंह भिंडरावाले को श्रद्धांजलि दी है. हरभजन सिंह ने भिंडरावाले को 'शहीद' बताने की कोशिश की है. बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक जून से 8 जून 1984 तक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया था. यह इंडियन आर्मी की ओर से किया गया एक बड़ा मिशन था.

हरभजन सिंह पर भड़क उठे लोग

हरभजन सिंह के ऐसा करने के बाद ट्विटर पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा, 'हरभजन सिंह ध्यान से सुनो जरनैल सिंह भिंडरावाले आंतकवादी था और हमेशा आंतकवादी ही रहेगा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'तो हरभजन सिंह के अनुसार खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले हजारों पंजाबी हिंदुओं का हत्यारा शहीद है और हमारी युवा पीढ़ी इस खालिस्तानी समर्थकों को आदर्श मानती है.' एक यूजर ने लिखा, 'हर कोई अपने धर्म के प्रति वफादार है, भले ही उन्हें भिंडरवाले या बिन लादेन जैसे आतंकवादियों का समर्थन करना पड़े.'

Harbhajan Singh listen carefully. BHINDRANWALE WAS A T€RR0RIST, IS A T€RR0RIST AND ALWAYS WILL BE A T€RR0RIST. #HarbhajanSingh pic.twitter.com/uaBe8W7IUB

I am confused @harbhajan_singh , you cried on winning WC holding tricolor....now you are glorifying someone who does not wanted that....you have lost all respect #HarbhajanSingh

So according to @harbhajan_singh

Terrorist Jarnial Singh Bhindranwale the murder of Thousands of Punjabi Hindus is a Martyr Clown face

And our young generation idalize this Khalistani supporters.#HarbhajanSingh

— KK SINGH (@Krishna28298084) June 7, 2021