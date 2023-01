Video: अरबों भारतीय फैंस के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा, नॉट आउट होते हुए भी पवेलियन लौटे हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya Controversial Bowled Out Decision: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अरबों भारतीय फैंस के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. दरअसल, इस मैच में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को नॉट आउट होने के बावजूद पवेलियन लौटना पड़ा है. सोशल मीडिया पर भी इस विवाद को लेकर माहौल गर्माया हुआ है. ये घटना भारतीय पारी के 40वें ओवर में घटी जब हार्दिक पांड्या को सिर्फ 28 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा, वो भी तब जब कि वो आउट थे ही नहीं.

अरबों भारतीय फैंस के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा

बता दें कि भारतीय पारी के 40वें ओवर में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरेल मिचेल गेंदबाजी के लिए आए और जब उन्होंने इस ओवर में चौथी गेंद स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक पांड्या को डाली तो बॉल सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई थी, न कि स्टंप पर लगी थी. दरअसल, विकेटकीपर टॉम लाथम का हाथ स्टंप पर लगने की वजह से बेल्स गिर गई, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को बोल्ड आउट दे दिया गया. अब इस घटना को लेकर जमकर विवाद हो रहा है.

Was Hardik Pandya really out ?? #CricketTwitter looks like keeper gloves hit bells .. pic.twitter.com/2ycbZzCDX4

1. Clear gap between ball and bails.

2. Ball is inside gloves, bails not lit yet.

3. Bails lit after brush from gloves.

Hardik robbed there. #INDvNZ pic.twitter.com/yoI4rF4t9I

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 18, 2023